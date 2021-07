USA konservatiivse telekanali Fox News saatejuhid hakkasid äkki vaatajaid vaktsineerima õhutama

„Nagu me oleme öelnud, palun võtke Covidit tõsiselt,” ütles Hannity esmaspäeval. „Ma ei suuda seda piisavalt palju öelda. Piisavalt inimesi on surnud. Meil ei ole rohkem surma vaja.”

„Võtke seda tõsiselt. Teil on õigus ka meditsiinilisele privaatsusele ja arsti-patsiendi konfidentsiaalsus on samuti tähtis,” ütles Hannity. „Ja paljude ameeriklaste jaoks on absoluutselt mõtet lasta end vaktsineerida. Ma usun teadusesse. Ma usun vaktsineerimise teadusesse.”

Varem on Hannity nimetanud koroonaviirust pettuseks, aga on ka korduvalt eitanud, et on seda teinud, teatas Washington Post.