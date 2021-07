VIDEO | Hiinas sadas 3 päevaga aasta jagu vihma. 12 inimest on hukkunud ja üle 100 000 on evakueeritud

Üleujutused puudutavad enam kui tosinat linna Henani provintsis, sealhulgas selle pealinna Zhengzhoud, vahendab BBC News.

Hiina president Xi Jinping ütles täna, et olukord on väga tõsine ja kriitilises faasis. Xi lisas, et üleujutused on kaasa toonud märkimisväärselt inimkaotusi ja materiaalset kahju, ning käskis prioriteediks seada inimeste ja nende vara ohutuse, vahendab riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Umbes 94 miljoni elanikuga Henani provints andis kõrgeima taseme ilmahoiatuse. Kohalike võimude teatel tuleb selliseid üleujutusi ette kord saja aasta jooksul.

Vihmasadu algas nädalavahetusel ja tormid tugevnesid eile. Kohaliku aja järgi eile õhtuks olid Zhengzhous ja mujal Henanis ulatuslikud üleujutused. Tulvavesi viis kaasa inimesi, autosid ja igasugust prahti.

Veetase mitme tammi taga ja mitmes veehoidlas on jõudnud ohtlikule tasemele ning mobiliseeritud on sõdurid, et suunata ümber jõgesid, mis on üle kallaste tõusnud. Paljudes Henani osades on katkenud lennu- ja raudteeliiklus.

Luoyangi linnas on tekkinud tammi 20-meetrine ava. Kohale on toodud sõdurid ja armee hoiatas, et tamm võib iga hetk täielikult puruneda.

Sotsiaalmeedias avaldatud video näitab inimesi vett täis vagunis Zhengzhou metroos.

Hiina ilmateenistuse teatel on Henanis rängalt vihma sadanud alates laupäevast.

Zhengzhous sadas eile 624 mm vihma, millest kolmandik tuli alla kella 16 ja 17 vahel. Kõik see purustas ajaloolised rekordid.

Torme lubatakse ka edaspidi ja vihmasajule on lõppu oodata alles homme.

Viimase kolme päeva sademete hulk 12 miljoni elanikuga Zhengzhous vastab teadete kohaselt terve aasta omale.