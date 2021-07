Politico: USA käsib Ukrainal Nord Stream 2 asjus suu kinni hoida

USA ametiisikud on Politico teatel märku andnud, et on loobunud projekti takistamisest ja püüavad nüüd kahjusid vähendada Saksamaaga kokku leppides.

Samal ajal on USA administratsiooni ametnikud kutsunud Ukrainat vaikselt kokkuleppe kritiseerimisest hoiduma, teatasid neli läbirääkimistega kursis olevat allikat Politicole.

USA ametnikud on mõista andnud, et avalik vastuseis tulevasele kokkuleppele kahjustaks Washingtoni-Kiievi kahepoolseid suhteid, teatasid allikad. Ukrainlasi on õhutatud mitte arutama USA ja Saksamaa potentsiaalseid plaane ka USA kongressiga.

USA välisminister Antony Blinken ütles eelmisel kuul, et Nord Stream 2 valmimine on fait accompli. USA administratsiooni kõrge ametniku sõnul on USA jõudnud järeldusele, et sanktsioonidega ei saa torujuhtme valmimist takistada.

USA administratsiooni seisukohta ei jaga suur osa kongressist.

USA ametnike surve ukrainlastele kriitikast hoidumiseks kohtab tugevat vastupanu.

Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile lähedane allikas ütles, et Kiievi seisukoht on, et USA sanktsioonidega saaks endiselt Nord Stream 2 valmimist peatada, kui Bideni administratsioonil oleks tahe kasutada neid ehitus- ja sertifitseerimisfaasides.

USA kõrge ametniku sõnul on Bideni administratsioon edastanud Zelenskõile kuupäeva kohtumiseks Valges Majas.

Kriitikute sõnul teenib USA-Saksa kokkulepe torujuhtme kohta peamiselt Venemaa huve ning kahjustab sidemeid Washingtoni ja Kiievi vahel.

„See on tasakaalust väljas ja ebaaus, et Venemaa saab tohutu tasu ja Ukrainat nüpeldatakse kriitika eest,” ütles Euroopa Poliitika Analüüsi Keskuse president ja tegevjuht Alina Poljakova Politicole. „On sada protsenti tõsi, et kui Trump oleks seda teinud, oleks kõik pööraseks läinud.”

Blinkeni nõuandja Derek Chollet külastab sel nädalal Kiievit, et püüda saada Ukraina toetust. Ta peatub ka Poolas, kus USA sõlmis hiljuti energiajulgeolekukokkuleppe, mis on väärt miljardeid.