Erakondade reitingud: Keskerakond vajub EKREst üha kaugemale

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 29%, konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 23,2% ja Keskerakonda 18,4% valimisõiguslikest kodanikest.

Kevadel pikalt langustrendis olnud Reformierakonna toetus on suvel stabiliseerunud ning peaministripartei püsib liidrikohal. Teisel kohal oleva EKRE toetus liigub tõusvas trendis ning rahvuskonservatiivide reiting on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Kukub aga kolmandal kohal olev Keskerakond, mis on kolme nädalaga kaotanud 1,6% oma toetusest.