Kiik: praegu on raske ette kujutada, et Reps valimistel kandideeriks

Kas Mailis Reps saab praeguse seisuga võimaluse sügisel kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerida?

Nimekirjad ei ole paigas, aga praeguse seisuga on seda raske ette kujutada.

Hetkeseisuga Mailis Reps ei lahku riigikogust, ei ole teda välja heidetud Keskerakonna ridadest. Aga mis on kriteeriumid, millised järgmised sammud ja millal peaksid toimuma?

Me ei taha ju sündmustest ka ette tormata. Ehk me tegime täna otsused ära, mis on vajalikud tuleviku vaates, et on võimalik keskenduda vastavalt Mailisel enda õiguskaitseküsimustele ja erakonnal keskenduda poliitikale, tööle riigikogus, väga paljudele tegevustele, mis paratamatult nõuavad täit pühendumist.

Mis oli teie esmane reaktsioon, kui te kuulsite, et midagi sellist on juhtunud, et väidetavalt on Mailis Reps lasknud oma sünnipäevapeo arved kinni maksta ministeeriumil?

Tegemist on igal juhul raske olukorraga ja kahetsusväärse olukorraga. Ja eks siin tuleb tõesti õiguskaitseorganitel ja ministeeriumil ja asjaosalistel ühiselt selgeks teha, mis täpselt juhtus, mis täpselt maksti, mille alusel ja nii edasi. Siin mul anda hinnanguid on kõrvaltvaatajana keerulisem.

Saatuslik pidu

Õhtuleht kirjutas pühapäeval, et minister Mailis Reps korraldas Keskerakonna ladvikule peo nooblis restoranis, kusjuures arve tasus haridusministeeriumi kaudu maksumaksja.

Pidu käis toonase haridusministri Mailis Repsi 45. juubeli puhul. Päeval õnnitleti ministrit ja kaeti laud maksumaksja kulul ministeeriumis, õhtul kolis pidu edasi Kadriorgu Mon Reposesse. Sinna oli Reps kutsunud erakonnakaaslased riigikogu fraktsioonist ja Keskerakonna juhatusest.

Tõenäoliselt tuli ministeeriumil pidusöögi eest välja käia neljakohaline summa. Ja et tegu oli isikliku sünnipäevaga, on see nüüd Mailis Repsi omastamises kahtlustava keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo terava tähelepanu all.