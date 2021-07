FOTOD | Lavassaares süttis turbaväli, põleng laienes kiiresti. Tulega võitleb umbes 70 päästjat

Algne info sedastas, et tules on 5 hektarit turbavälju, aunu ja metsa, kella 18-kr oli põleng laienenud 30 hektari peale. Tuli levis kiiresti, sest tuul on kohapeal tugev.

Tulekahju kustutamisega tegeleb hetkel umbes 70 inimest, selleks kasutatakse kokku 33 ühikut tehnikat. Muu masinavärgi kõrval on abis ka helikopter ja erinevat sorti maastikuliikurid.