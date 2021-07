Reps ise oma mahavõtmise koosolekul ei osalenud. Peasekretär: parteist väljaviskamist ei kaalutud

Hanimägi tunnistas, et Repsi ümber puhkenud järjekordse avaliku raha kasutamise skandaali tõttu on partei praegu surve all. "Täna, mil uurimine on käimas, jõuab uurimisest avalikkuse ette poolikuid katkeid. Erakonnal pole praegu selgust ja selgitusi," ütles peasekretär.