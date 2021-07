Uuring: India liigsurmade arv on olnud kümme korda suurem kui ametlik koroonasurmade arv

Liigsurmad on näitaja selle kohta, kui palju inimesi on surnud teatud perioodi jooksul rohkem võrreldes varasemate aastate sama perioodiga, vahendab BBC News.

Kuigi on keeruline öelda, kui paljud neist surmadest on põhjustanud Covid-19, annavad need aimu pandeemia üldisest mõjust.