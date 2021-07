Tänasest saab apteekides vaktsineerida COVID-19 vastu

Eesti proviisorapteekide liidu juhi Ly Rootslase sõnul on apteekidel hea meel ühineda Eesti vaktsineerimisprogrammiga. "Me kõik peame pingutama, et jõuda karjaimmuunsuseni. Apteegid on ideaalsed kohad, kus saame pakkuda vaktsineerimise teenust, sest need on inimestele lähedal ja tuttavad," ütles Rootslane. Apteekides viivad vaktsineerimist läbi tervishoiuteenuse osutajad, kes on läbinud vastava väljaõppe, peamiselt meditsiiniõed. Apteegid annavad teenuse osutamiseks kasutada oma ruumid, seadmed ja IT-vahendid.