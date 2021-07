Läti organisatsioon tahab referendumit perekonna kohta käiva paragrahvi muutmiseks põhiseaduses

Läti põhiseaduskohus otsustas novembri keskel, et samasooliste paaril on samuti õigus lapsehoolduspuhkusele, mis on ette nähtud vastsündinud emale. Samal ajal tunnistas kohus oma otsuses, et riigi kohus on kaitsta ja toetada kõiki perekondi, sealhulgas samasoolisi. Seadusandjatele on selle otsuse realiseerimiseks antud aega 2022. aasta keskpaigani, vahendab LSM.

„Me ei näe alates talvest edasiliikumist. See on üks argument. Teine on see, et on tähtis, et see algatus tuleb rahva poolt. Põhiargument, miks meie selts algatuse esitas, on see, et nagu täna, nii ka tulevikus on selge, et see on rahva soov,” ütles Ignacs.