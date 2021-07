VIDEO ja BLOGI | Rene Arikas: parvlaeva Estonia esialgne hindamine kinnitas uuringute vajadust

Esialgse hindamise esimeses etapis tehti kindlaks, et laeva paremas pardas on kere läbistav vigastus, mida näidati ka norralaste 2020. aastal avaldatud filmis. Vigastuse mõõtmed on vähemalt 4x22 meetrit, kuid selle täpset ulatust ei ole võimalik määrata, kuna vigastus jääb osaliselt laevakere alla. Vigastused on nii välisplaadistusel kui ka suures ulatuses sisekonstruktsioonidel.

Estonia laeval oli üks vööriramp ning kaks ahtrirampi. Uuringute käigus selgus, et vöörirambi hinged on purunenud ja vööriramp on eest ära. Seetõttu oli avatud pääs autotekile. Autotekile meeskond ei sisenenud. Arikase sõnul ei olnud see praegu vajalik, sest püstitatud eesmärkide täitmiseks ei annaks see täiendavat informatsiooni.