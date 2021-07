Lukašenka pakkus Leedule migrantide asjus abi, aga mitte tasuta, ja süüdistas Leedu kuritegelikke grupeeringuid

„See ei ole abi, see on šantaaž. Terroristlikult režiimilt me midagi muud ei ootagi. Vastus on lihtne: kui Minsk ei lõpeta ja jätkab migrantide saatmist, teeb Leedu ettepaneku uuteks sanktsioonideks,” ütles Landsbergis, kelle sõnu vahendas pressiesindaja Vytautė Šmaižytė.

Lukašenka teatas eile, et Valgevene on valmis Leedut aitama, aga lisas, et Minski abi ei ole tasuta.

„Kui neil on abi vaja, osutame me neile seda abi, aga mitte tasuta,” ütles Lukašenka intervjuus telekanalile Sky News Arabia, mida vahendas Valgevene uudisteagentuur BelTA.

Lukašenka lisas, et võitlus ebaseadusliku tegevusega piiril, näiteks ebaseadusliku migratsiooni ning relvade ja narkootikumide salakaubaveoga, nõuab palju raha.

„Nad kehtestasid meie vastu sanktsioonid, nad läksid välja meie maa kägistamisele, minu rahva kägistamisele. Ma olen selle rahva president. Ma olen kohustatud olukorda hinnates võtma ette teatud tegevused, et rahvast ei kägistataks, et riiki ei hävitataks. Võttes Valgevene rahva vastu ette selliseid tegevusi, tahavad nad, et me neid sellises olukorras kaitseksime? Kuulge, see on vähemalt kummaline,” ütles Lukašenka.

Lukašenka sõnul tegutsevad Leedus kuritegelikud grupeeringud, mis tegelevad migrantide sissetoomisega.

„Kui nad tahavad varjata tõde, leedulased, poolakad, sakslased või prantslased, saab Valgevenele ette heita, et me oleme selles migratsioonis osalised. Kui nad tahavad tõesti selle ebaseadusliku migratsiooniga võidelda ja selle normaalsesse rööpasse viia, siis alustagu endast. Me näeme Leedus kuritegeliku iseloomuga inimeste gruppe. Aga miks nemad seda ei näe? Niipea, kui nad likvideerivad Leedus need grupeeringud, mis toovad Leetu ebaseaduslikke migrante, hakkab ebaseaduslik migratsioon Leetu olema väiksem kui eelmisel aastal, tulevad üksikud,” lausus Lukašenka.