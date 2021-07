Iraani sõjalaevad läbisid La Manche’i väina ja võivad olla teel Peterburi

Yle viitab autodest ja sõjandusest kirjutavale portaalile The Drive ning varem on Iraani laevade liikumisest La Manche’i suunas kirjutanud ka USA mereväe instituudi portaal. Laevade asukohta saab jälgida portaalis MarineTraffic .

Sahand on Iraani mereväe fragatt ja Makran laevastiku suurim alus, endine naftatanker, mis on muudetud omalaadseks ujuvaks baasiks.

Varem arvati, et laevad on teel Venezuelasse , teatas Politico.

USA avaldas läänepoolkera riikidele survet, et need Iraani laevu vastu ei võtaks.

Siis muutsid laevad aga kurssi. Kahtlustati, et need on teel Süüriasse, mis on samuti Iraani liitlane. Nüüd kahtlustatakse sihtpunktina Vene laevastiku paraadi, mis toimub 25. juulil.