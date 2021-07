Endine nõunik: Boris Johnson oli koroonapiirangute vastu, sest arvas, et ainult üle 80-aastased surevad

15. oktoobril kirjutas Johnson WhatsAppis, et surijate mediaanvanus on meeste puhul 81-82 ja naiste puhul 85 aastat. „See on üle oodatava eluea. Nii et saa covid ja ela kauem,” kirjutas Johnson väidetavalt. „Vaevalt keegi alla 60 läheb haiglasse... ja neist praktiliselt kõik jäävad ellu. Ja ma ei usu enam kogu seda NHS-i (Suurbritannia tervishoiuteenistus – toim) ülekoormatuse värki. Rahvas, ma arvan, et me peame ümber kalibreerima... Selles riigis on maksimaalselt 3 miljonit üle 80-aastast. See näitab, et me ei lähe välja üleriiklikule sulgemisele.”