Raidla räägib Delfile, et arutas nii ettepaneku tegijate kui oma lähikondsetega ja jõudis järeldusele, et Vabariigi presidendi pädevuses on mõned valdkonnad, kus tema ettevalmistus on ebapiisav. "Ma pole harjunud tegelema asjadega, mida ma ei tunne, seetõttu loobusin," sõnab Raidla rõõmsameelselt. Tema hääles on tajuda isegi teatud kergendustunnet.