Bolsonaro lahkus pärast tõsist sooleprobleemi haiglast

Brasiilia president Jair Bolsonaro lahkus pärast nelja päeva haiglast. Ravile sattus ta tõsise sooleprobleemiga, kirjutab Briti rahvusringhääling BBC. Enne seda oli Bolsonaro kannatanud kümme päeva luksumise all.

Bolsonaro tervisemuredest on varemgi kirjutatud. Hädad said alguse 2018. aastal toimunud intsidendist, mil teda pussitati valimiskampaania ajal kõhtu. Hilisem riigipea sai rünnaku käigus tõsiselt vigastada ja kaotas 40 protsenti verest. Pärast seda on ta käinud mitmel operatsioonil.