Allikas: valitsusparteide soosik presidendikandidaadiks on õigusekspert Jüri Raidla

Antud küsimus olevat juba mõnda aega arutlusel ja täna seisab ees ka oluline kohtumine, kus koalitsiooniliidrid Raidlaga võimalikku kandideerimist arutatavad. Delfi proovis Raidlale helistada, ent ta ei vastanud.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles möödunud kolmapäeval ERRile, et presidendikandiaadi otsingud edenevad väga pingeliselt, aga leitud on hea kandidaat, keda tuleb veel kandideerima veenda.

Kallas rääkis, et presidendikandidaadi otsingul on tal Jüri Ratasega väga hea koostöö, kuidas aga töö täpsemalt korraldatud on, ei soovinud Kallas öelda.

"Detailidesse ei ole mõtet minna, aga me teeme seda koos," ütles Kallas.

Delfi allika sõnutsi oli jutt just Raidlast. Ta oli taasiseseisvunud Eesti esimene justiitsminister (1990–1992), samuti Eesti Vabariigi põhiseaduse ekspertkomisjoni esimees. Peale selle oli ta 1992. aastal asutatud Eesti Pangaliidu esimene tegevdirektor.

Ta on Ellex Raidla advokaadibüroo asutaja ja vanempartner.

Omal kombel on Raidla presidendivalimistesse sekkunud ka varem. 2016. aastal ilmus Postimehes tema sulest ametijuhend järgmisele riigipeale, kus ta näiteks rõhus, et Eesti julgeoleku võti on erinevate sotsiaalsete ja rahvusgruppide lõimumine.

Presidendikandidaadi küsimus on koalitsiooniparteide jaoks olnud paras peamurdmine. Delfile teadaolevalt on üks võimalik kandidaat ka Alar Karis. Ta ei kinnitanud ega lükanud ümber, kas talle on tehtud ettepanek kandideerida presidendiks. Ta mainis Delfile siiski, et ei usu, et hakkaks presidendiks kandideerima.

EKRE on seadnud oma kandidaadiks Henn Põlluaasa. Ka akadeemik Tarmo Soomere on andnud märku valmidusest kandideerida riigipea kohale.

Riigikogu erakorraline istungjärk presidendi valimiseks toimub 30. augustil. Kui parlament ei suuda riigipead valida, liigub otsustamine edasi valijameeste kogusse. Näiteks Soomere loodab, et tal on just seal suur toetus.