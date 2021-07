Kellest saab järgmine riigipea? Presidendiks on teiste seas palutud Alar Karist

EKRE on seadnud oma kandidaadiks Henn Põlluaasa. Ka akadeemik Tarmo Soomere on andnud märku valmidusest kandideerida riigipea kohale. Viimane püüab leida toetust valijameeste kogus.

Peaminister Kaja Kallas sõnas eelmisel nädalal ERR -ile, et on leidnud presidendiks hea kandidaadi, kelle veenmisega on aga “tükk tegu”.

Delfile teadaolevalt on üks võimalik kandidaate Alar Karis. Infokillu kinnitamiseks helistas Delfi Karisele. Võimalik kandidaat ei kinnitanud ega lükanud ümber, kas talle on tehtud ettepanek kandideerida presidendiks. Ta mainis siiski, et ei usu, et hakkaks presidendiks kandideerima.