Suur leke: Iisraeli ettevõtte nuhkvara kasutati ajakirjanike ja aktivistide järele luuramiseks

Ettevõtte NSO Group enda kinnitusel on tarkvara Pegasus mõeldud vaid terroristide ja kurjategijate puhul kasutamiseks, kuid nüüd lekkinud rohkem kui 50 000 telefoninumbrit paljastavad, et nende seas on olnud hulgaliselt teisitimõtlejaid ja autoritaarsetele režiimidele tülikaid inimesi. Siiski on ebaselge, kui palju on 50 000 nutiseadme hulgas neid, mille omanike järele ka tegelikult luurati.