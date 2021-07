Kas skandaali sattunud Reps jätkab Keskerakonna fraktsiooni juhina? Jüri Ratas: peame praegu nõu

Ratas kinnitas Delfile, et ta on lugenud Õhtulehe lugu sellest, kuidas Mailis Repsi 45. sünnipäevapeona näiv, eeskätt tema parteikaaslastega peetud õhtusöök maksti kinni haridus- ja teadusministeeriumi eelarvest. Reps oli siis veel ministrina ametis.

Riigikogu esimehe sõnul arutatakse praegu teemat erakonnakaaslastega ning nende vestluste tulemus antakse ka avalikkusele teada. "Me peame praegu nõu," ütles Ratas vastuseks küsimusele sellest, mis saab edasi.

Uurides konkreetselt, kas Reps jätkab Keskerakonna fraktsiooni esimehena riigikogus, vastas Ratas samamoodi: "Me peame praegu nõu. Eks anname infot, kui nõu on peetud."

Näiteks tunnistas Repsi erakonnakaaslane Enn Eesmaa lehele, et osales õhtusöögil, ent oli eeldanud, et tegemist on sünnipäevalapse enda poolt kinni makstud sündmusega.