Olgugi et segaja põhjust ei suudetud tuvastada, märkisid vraki uurimislaeva meeskonna liikmed, et segav signaal oli liikuv.

“Teadupärast Läänemeres vaalasid ei ole, mis tähendab, et teoreetiliselt võis see olla allveelaev,” sõnas Kõuts.

Kas allveelaevalt segavate signaalide saatmine võis olla juhuslik või teadlik tegevus?