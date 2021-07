Jaapani ja Lõuna-Korea esimene tippkohtumine jäi nilbe kommentaari tõttu ära

Jaapani väljaanne Yomiuri kirjutas hiljuti, et Lõuna-Korea president Moon Jae-in külastab Tōkyōt ja kohtub reedel peaminister Yoshihide Sugaga. Samal päeval algavad linnas 2020. aasta suveolümpiamängud.

Mõlemad osapooled eitasid täna, nagu oleks kokkusaamine olnud juba kokku lepitud. Mooni büroo teatas, et tekkis viimase minuti takistus.

Lõuna-Korea reageeris reedel vihaselt ja esitas Jaapanile protesti, kui Jaapani ringhääling andis sõna Souli Jaapani saatkonna staažikale diplomaadile, kes teatas, et Moon „masturbeerib". Antud sõnaga kirjeldas diplomaat pingutusi, mida Lõuna-Korea teeb Jaapaniga suhete parandamiseks.

Yomiuri info kohaselt kavatseb Jaapan diplomaadi välja vahetada. „Tegu on väga kahetsusväärse juhtumiga, sest diplomaadina oli selline jutt täiesti kohatu," teatas Jaapani valitsuse kõneisik.

Jaapani ja Lõuna-Korea suhted on mineviku tõttu niigi keerulised, lisaks on raskusi põhjustanud territoriaalsed vaidlused. Oli lootus, et Tōkyō olümpiamängud annavad võimaluse alustada piirkondlikku koostööd.