Suurbritannia lõpetas nakatumiste kasvust hoolimata piirangud

Suurbritannias on nüüd kaks kolmandikku täiskasvanutest täielikult vaktsineeritud ja kõik saanud esimese süsti. Möödunud reedel registreeriti riigis aga 50 000 uut nakatumisjuhtumit, midagi sellist polnud alates jaanuarist toimunud. Sellise uute haigestumistega jääb Suurbritannia maailmas maha vaid Indoneesiast ja Brasiiliast.

„Kui me praegu riiki ei ava, teeksime me seda sügisel, mil viirusel on külma ilma eelis," sõnas Johnson eile.