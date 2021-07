Suri vabadusvõitleja ja poliitik Enn Tarto

Oleme täna kaotanud suurmehe, kelle panus vaba Eesti olemasolusse on olnud hindamatu. Sest milliste mõõdikutega saab hinnata kogu oma elu pühendamist Eesti Vabariigi taastamisse ning riigi ülesehitamisse? Enn Tarto on 1990. aastast olnud ka tulihingeline Kaitseliidu toetaja ja eestkõneleja. Ta oli kümme aastat Kaitseliidu vanematekogu esimees ning on valitud meie organisatsiooni auliikmeks. Kaitseliidu nimel avaldan selle kaotuse puhul sügavat kaastunnet Ennu abikaasale, lähedastele ning kogu Eesti rahvale. Enn, puhka rahus.

Tartlane Enn Tarto on olnud vaimult ja tegudelt suur tartlane ja eestlane, kes on aastakümneid kandnud hoolt Eesti vabaduse eest. Ta oli Eesti vabaduse eestkõnelejaid nii siin kodumaal kui ka üle maailma - tema häält ja sõnumit on kuulnud auditooriumid, kelle ideaalideks on vankumatult olnud vabadus, inimõigused ja rahvaste enesemääramisõigus. Enn Tarto oli Memento Tartu osakonna esimees ja seeläbi aktiivne meie ajaloomälu ja Eesti riiklike murdehetkede mälestuste hoidja. Enn Tarto tuletas meile igapäevaselt meelde, et vabadus ei ole kingitus ja vabaduse eest tuleb seista igal silmapilgul ja igal südametuksel. Sellise vägeva mehena jääb Tartu linn ja Eesti Vabariik Enn Tartot igavesti meenutama. Puhka rahus, väsimatu töömees ja Tartu aukodanik Enn Tarto.