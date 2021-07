Hiinas suri 53-aastane loomaarst ahvilt saadud viirusesse

Andres Merits: oht on imeväike



Inimese kontakt loomalt pärineva viirusega on midagi niisugust, mida juhtub sadu tuhandeid kui mitte miljoneid kordi aastas. Enamus jäävad neist märkamata, haruharva tehakse kindlaks millise viirusega oli tegu ja mis päritoluga see oli. Rusikareegel on see, et 99,99 protsendil juhtudest pole tegemist millegi ohtlikuga – inimene on viirusele tupikperemees ja viirus inimeselt inimesele ei levi. Ka selle viiruse puhul tundub see nii. Nakatumisjuhte on ette tulnud (Hiina oma pole maailmas esimene) kuid ülekandumine inimeselt inimesele on väga harv (teada üks juhtum).



Üldiselt on tõenäosus, et viirus suudab inimeseste seas "kanda kinnitada" seda suurem, mida lähedasemalt loomalt ta pärineb ja mõnel ahvide viirusel (näiteks ahvide rõugeviirus) hoitakse hoolsalt "silma peal".



Antud juhul on probleem ilmselt praktiliselt olematu sest tegemist on otsekontaktide kaudu leviva DNA genoomse viirusega. Minu teada on inimesel kokku 8 tuntud herpesviirust ja kõik need on olnud inimesega ilmselt aastatuhandeid. Seega täiesti erinev võrrelduna koroonaviirustega mis on viimase 20 aastaga inimestele üle kandunud kolm korda. Seega on tõenäousus loomadelt pärineva herpesviiruse edukaks ülekandumiseks inimesele äärmiselt väike.



Andres Merits

rakendusviroloogia professor

Tartu Ülikool