Stockholmis sai kaks last tulistamises viga

Lapsed viidi haiglasse ning nende elu ei ole ohus. Politsei pressiesindaja Helena Boström Thomas ütles uudisteagentuurile TT, et pole alust arvata, justkui olnuks lapsed tulistamise sihtmärgid. "Paistab, et nad mängisid õues. Kuulid tabasid neid jalgadesse," ütles Thomas.

Juhtunuga seoses on vahistatud üheksa inimest. Kõiki neid kahtlustatakse kehavigastuste tekitamises ja relvaseaduse rikkumises. Politsei sõnul on kahtlusalustel sidemeid kuritegeliku maailmaga, ent pole selge, kas kellegil neist oli ka seos viga saanud lastega, teatab Rootsi rahvusringhääling SVT.

Rootsi pealinnas juhtunu on põhjustanud teravaid poliitilisi vastukajasid. "On tähtis, et vastutavad inimesed saavad süüdistuse. Lapsed peaksid saama end meie ühiskonnas turvaliselt tunda," ütles riigi sotsiaaldemokraadist siseminister Mikael Damberg.