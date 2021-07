USA diplomaate Viinis on tabanud seletamatu haigestumiste laine

Austria pealinnas on haigestanud juba mitukümmend Ameerika dimlomaati või luuretöötajat. Teateid tervisehädadest Viinis on laekunud juba alates president Joe Bideni ametisse astumisest jaanuaris. Haigestumiste põhjused ei ole selged. USA valitsus on nimetanud juhtumeid "anomaalseteks terviseintsidentideks"või "seletamatuteks terviseintsidentideks", kirjutab New Yorker.

CIA pressiesindaja sõnul on luureameti peadirektor William Burns suhelnud haigestunutega ning on juhtunu põhjuste väljaselgitamisele pühendunud. New Yorker kirjutab, et eraviisiliselt on Burns nimetanud asetleidnut "rünnakuteks", mitte "intsidentideks".

Havanas kirjeldasid mitmed patsiendid kirjeldasid tunnet sellest, justkui seisnuks nad nähtamatu energiakiire sees. Paljud kirjeldasid sümptomitena peavalu, tasakaaluhäireid ja nägemisprobleeme.

Haigeid uurinud Pennsylvania ülikooli spetsialistid leidsid, et kannatanutel pole füüsilisi peavigastusi, ent ometigi oli võimalik täheldada teatud ajukahjustusi. Nad oleks saanud kui "peapõrutuse ilma põrutuseta", kirjeldas üks spetsialist oma vaatlusi New Yorkeri ajakirjanikule.

Nii Trumpi kui ka Bideni administratsioonid on kahtlustanud, et rünnakute taga on Venemaa. Üks luurajate hüpoteesidest peab haigestumiste põhjustajaks mikrolaineradiatsiooni tekitavaid seadmeid, mida Vene sõjaväeluure GRU kasutavat arvutitest ja nutiseadmetest teabe varastamiseks.