Keskkonnaministeeriumi spetsialist katastroofilistest üleujutustest: Eestis jääks selline prognoos ulmevaldkonda

Kui eestimaiste tüüp-üleujutuste puhul kerkivad silme ette katked rannikulinnade tänavail aerutavatest tegelastest ja taamal pooleldi veepiiri all paiknevadest autodest, siis Lääne-Euroopast laekunud videokatked keset linnatänavaid mühisevatest tapvatest vetevoogudest - mis veavad enesega kaasa nii muda, prügikaste kui kohati ka majaosi - mõjuvad kodumaise kogemuse kõrval apokalüptiliselt.

On sellist loodusnähtu võimalik tulevikus täheldada ka Eestis, kus on märgistatud tervelt 16 üleujutusohus piirkonda? Tuleks inimestel pikaajaliste vihmahoogude saabudes elu eest karta?

"Ei," andis küsimusele lühildase ja resoluutse vastuse Agne Aruväli, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist. "Minu jaoks jääks selline prognoos pigem ulmevaldkonda."

Aruväli märkis, et peamiselt soosivad Eestit selles vallas nii tasane maapind kui ka asjaolu, et meie sisemaised veekogud on võrdlemisi väikesed.

Tulvaveena üleujutusi meil kuskilt suure hurraaga ei tule.

"Meie veekogud on palju väiksema vooluhulgaga," sõnas veeosakonna peaspetsialist. "Kõik Eesti oluliste üleujutuste aladel toimuvad üleujutusvete liikumised on rahuliku iseloomuga. Sellele aitab ka see kaasa, et meil on lame maapind. Tulvavee üleujutusi meil ei esine või Eestis esinevatest olulistest üleujutusliikidest ükski ei toimu tulvana. Keskkonnaagentuuri hüdroloogid annavad vaatlusandmete ja mudelite põhjal ka piisava ajavaruga veetaseme tõusu hoiatuse välja ja üllatusena selliseid asjad ei tule."

Ent kas kliimasoojenemise varjus (mis on toodud välja ka ühe potentsiaalse põhjusena hetkel Lääne-Euroopat tümitava looduskatastroofi puhul) peaks keset suve pikaajaliste ja tugevate vihmavalangute puhul võtma Lääne-Euroopa kogemust arvesse kui hoiatust selle ees, mis Eestitki tulevikus painata võib?