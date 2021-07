GRAAFIKUD | Terviseamet: ööpäevaga lisandus 41 positiivset koroonatesti

Ööpäeva jooksul avati haiglates kolm uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 17 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 59 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 9 inimest (52,9%). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.

Ööpäeva jooksul manustati 1879 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 596 380 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 516 756 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 68,3%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.