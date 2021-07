Üle saja juhtumi: Taani autosid Rootsis on tabanud müstiline kividega loopimise laine

Ühe juhtumi käigus läbistas kivi tuuleklaasi, tabas inimest pähe ning põhjustas tal pimeduse ühes silmas. Üle 95 protsendi juhtudest on olnud seotud Taani numbrimärgiga autodega. E65 maantee teine Rootsi-poolne ots on Ystadi linnas, kust saab praamiga suvitajate seas populaarsele Bornholmi saarele. Saarelt saabunud praamist sõidavad autod konvois maanteele ning just siis toimub kividega loopimisi kõige sagedamini. Bornholmi-hooaja tippajaga koos on kiviloopimine veelgi hoogustunud.

Probleemi lahendamise eesmärgil on Taani justiitsminister Nick Hækkerup on võtnud ühendust oma Rootsi kolleegi Morgan Johanssoniga. “Olen väga häiritud sellest, et Taani sõidukijuhtide suhtes pannakse toime süstemaatilist kiviloopimist. Liikuvate sõidukite pihta kivide viskamine on hullumeelne ja eluohtlik käitumine ning see on väga murettekitav, et nii suur arv Taani juhte on pihta saanud," ütles Hækkerup väljaandele DR.