Politsei palub abi 12-aastase Carol-Ketlini leidmisel

Carol-Ketlin on umbes 160 sentimeetrit pikk, tal on roosa-lillakad õlgadeni juuksed. Jalas olid tal kodust lahkumisel mustad teksad, must pikkade varrukate ja kapuutsiga dressipluus ning jalas valged Converse’i tennised. Tüdruku telefon on tänaseks välja lülitatud.