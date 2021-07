FC Barcelona nõudis sõprusmängu Jeruusalemmast minemaviimist, Iisraeli klubi tühistas mängu

"Me ei saa Jeruusalemma boikoteerida," ütles ta. "Kui tahad mängida Jeruusalemma Beitari vastu, pead mängina Jeruusalemmas," vahendas Al-Jazeera ta sõnu. Facebooki-postituses kirjeldas ta end uhke juudi ja iisraellasena ning ühtlasi Barcelona fännina, ent ütles, et ei saanud oma linna reeta.

Beitaril on olnud järjepidevalt probleeme radikaalsete fännidega. Muuhulgas on nad karjunud staadionil: "Surm araablastele!" Ultrafännidel on kombeks avaldada uhkusetunnet selle üle, et Beitar on ainus Iisraeli suurklubi, mis pole kunagi ühtegi araablasest mängijat palganud.