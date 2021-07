Teadusnõukoja juht rõhutas, et vaktsineerimisega ei tasu enam oodata, ja ütles Delfile, et kriitikat võiks täna teha ennekõike selle osas, kas kõigile inimestele, sh neile, kes elavad maapiirkondades, on vaktsineerimine ikka piisavalt kättesaadav.

„Ma ise olen Räpinast pärit ja minu teada...