Harjumaal hukkus sõiduki ja mootorratta kokkupõrkes 47-aastane mees

Mootorratta seljas olnud 47-aastane mees paiskus kokkupõrke tagajärjel teelt välja. Kuigi õnnetust pealt näinud inimesed proovisid meest elustada, olid tema vigastused paraku sedavõrd rasked, et ta suri sündmuskohal. Autoroolis olnud 73-aastane naine viidi haiglasse tervisekontrolli, kõrvalistmel olnud 72-aastane mees vigastada ei saanud.

„Edasine uurimine selgitab, millised olid õnnetuse täpsed asjaolud. Samuti uurime, milline oli sõiduki ja mootorratta õnnetuseaegne sõidukiirus sel teelõigul. Praegu on teada, et nii mootorrattur kui autojuht omasid juhtimisõigust ning autojuht oli kaine,“ lisas Ulp.

„Ilmad on soojad ja suvised ning sõiduteed võivad tekitada soovi veidi rohkem gaasi vajutada. Kindlasti tuleb valida teelõigule vastav piirkiirus, seda hoolimata vähesest liiklustihedusest või sirgest teest. Järgmise teekurvi taga võib keegi teha parasjagu manöövrit ning siis on keerulisem kiirust maha pidurdada ja võimalikku õnnetust ennetada,“ sõnas Ulp.

Käesoleval aastal on juhtunud inimkannatanuga liiklusõnnetusi 791, mida on rohkem kui varasemal kolmel aastal sama perioodi jooksul. Hukkunud on 27 ja vigastada saanud 891 inimest.