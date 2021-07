Donald Tusk: konfliktud Poola ja Ungariga võivad viia Euroopa Liidu lagunemiseni

Äsja Poola poliitikasse naasnud ja opositsioonijuhiks tõusnud Tusk viitas käesoleva nädala arengutele oma koduriigis, mis on otsustanud eirata Euroopa kohtu otsust, millega nõuti Poola valitsuse poolt loodud kohtunike distsiplinaarkomisjoni töö peatamist. Kriitikute hinnangul on tegemist Jaroslaw Kaczynski ja tema juhitava võimupartei Õiguse ja Õigluse (PiS) viisiga panna neile ebameeldivaid kohtunikke surve alla.

"Kui tekib veel riike, mis jätkavad Euroopa Liidu kahjustamist, siis see võib tähendada ühenduse lõppu," ütles Tusk. Suur enamus poolakaid tegelikult toetab euroliitu kuulumist, vahendab Reuters. Nii on see ka Ungaris, kelle vastu Euroopa Komisjon samuti sel nädalal samuti menetluse algatas, nende puhul seoses LGBT-kogukonna diskrimineerimisega.

"Võrdsus ja austus inimväärikuse ja inimõiguste vastu on Euroopa Liidu alusväärtused. Komisjon kasutab kõiki vahendeid, et neid väärtusi kaitsta," ütles komisjoni pressiesindaja. Euroopa Liidust riike välja visata ei saa ning ka neilt hääleõiguse võtmine on võimatu, kui seda ei tee kõik riigid peale süüdistatava konsensuslikult. Et Poolal ja Ungaril on seljad vastakuti, pole see ilmselt ettenähtavas tulevikus juhtumas.

Küll aga on võimalik, et Poola ja Ungari jaoks mõeldud Euroopa Liidu taastefondi osa heakskiitmine jääb edasi venima ning et vastavalt peavad riigid raha laekumist ootama.