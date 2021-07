Biden valeinfole pinda andva Facebooki kohta: "Nad tapavad inimesi"

Ajakirjanik küsis Valge maja juures Bidenilt Facebooki ja sarnaste sotsiaameediaplatvormide rolli kohta COVID-19 teemalise valeinfo levimises. "Nad tapavad inimesi. Pandeemia on meil ainult mittevaktsineeritute seas," ütles president, viidates vaktsiinide kohta levivale väärinfole. Ka USA ametid on hoiatanud, et praegune nakatumiste tõus puudutab pea ainult suure vaktsineerimata inimeste osakaaluga paiku, kirjutab BBC.

Reedel ütles Valge maja pressiesindaja Jen Psaki ajakirjanikele, et Facebook ja teised platvormid ei tee piisavalt, et vaktsiinide teemalise valeinfoga võidelda. "On selge, et täiendavad sammud on vajalikud," ütles Psaki. "Ja on ka selge, et täiendavad sammud on võimalikud," lisas ta.