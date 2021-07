"Minutitega oli meil laine majas" – 150 inimest on üleujutustes hukkunud, sajad on endiselt kadunud

Niivõrd ulatuslikud tulvaveed ei ole piirkonnas tavapärased ning paljud inimesed ei olnud nendeks valmis. "Hoiatused selle kohta, et saabumas on väga tõsise ulatusega vihm ja veetõus, läksid välja," ütles professor Hannah Cloke Euroopa tulvavete teavituse keskusest BBC-le. "Seejärel on riiklike võimude kohustus võtta see info ja panna see töösse," lisas ta.

Clarke arvas, et kohati ei toiminud inimeste teavitamise süsteem nii, nagu pidanuks. "On ka kohti, kus hoiatused ei jõudnud inimesteni ning nad ei teadnud, mis juhtuma hakkab," lisas ta. "Me ei tohiks 2021. aastal enam selliseid ohvrite numbreid näha. See on lihtsalt vastuvõetamatu. Süsteemis on midagi valesti," tõdes Clarke. Tema sõnul on Saksamaa sisene hoiatussüsteem liialt killustatud.