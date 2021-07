VIDEO | Kesk-Euroopa on vallutanud üleujutused: vähemalt 120 inimest on surnud, üle tuhande siiani kadunud

Belgias on hukkunud vähemalt 20 inimest. Üleujutused on tabanud ka Hollandit, Luksemburgi ja Šveitsi.

Saksamaal viibiv BBC korrespondent kirjeldas, et võimud ei oska öelda, kui palju inimesi on veel kadunud. Piirkonnas on kehv mobiililevi, mis muudab suhtlemise pea võimatuks. Arvatakse, et hukkunute arv tõuseb veelgi.