VIDEO | Üleujutuse tõttu purunes Hollandis tamm: naabruses elavad inimesed evakueeritakse

Reuters kajastab, et vesi on jõudnud juba linna lähedal asuvatesse küladesse. Kõlasid valjud sireenid, mis ärgitasid inimesi lahkuma. Internetis on avaldatud droonivideoid, kust näha, kuidas veejoad uputavad tänavaid ja paljud majapidamised on kahjustada saanud.

Arvatakse, et uputus võib mõjutada kokku circa 3000 inimest. Evakueerimine on pooleli. Peaminister Mark Rutte ütles, et juhtunu on katastroof. Piirkonda on viidud juba sadu tuletõrjujaid ning sõdureid. Tamm üritatakse võimalikult kiiresti parandada.