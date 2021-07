Eesti ulatab Leedule abikäe toimetulekuks ebaseadusliku rändevooga

Kuna ebaseaduslikult saabunud isikute arv kasvab, esitas Leedu Euroopa Liidu liikmesriikide institutsioonidele ja ametitele abipalve vajadustest, mida neil Valgevenest lähtuva rändesurvega toimetulekuks tarvis on. Päästeamet on Leedule valmis saatma kümme telki koos sisustusega konditsioneeridest mööblini.

Siseminister Kristian Jaani märkis, et liikmesriikidel tuleb üksteist aidata. „Suhtume Leedut tabanud rändesurvesse äärmise tõsidusega. Leedu on üks Balti riikidest ja meie pikaajaline partner. Teeme pidevalt koostööd, hoiame üksteist kursis ja abistame Leedut, et saaksime sisserändajatest tingitud olukorraga edukalt hakkama. Kinnitame, et nad ei jää keerulises olukorras üksi. Leedu aitamine annab meie inimestele kindlustunde, et sarnase situatsiooni tekkimisel on tulevikus ka Eestil meie liitlastele toetuda,“ märkis minister.