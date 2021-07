Urmas Reinsalu kuuldustest, et ta on Isamaa linnapeakandidaat Tallinnas: meil on mitu huvitavat varianti laual

Näiteks sotside linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid kirjutas sotsiaalmeedias, et tema hinnangul on uuringust üheselt selge, et Isamaa linnapeakandidaat on tagatoas ära otsustatud ja selleks kandidaadiks on Reinsalu. "Uuringus testitakse tervet rida väiteid, mida Reinsalu võiks linnapeakampaanias kasutada. Näiteks tahetakse teada, kas valijatele läheks peale, kui tuletatakse meelde Reinsalu vastuseisu ÜRO ränderaamistikule ja Reinsalu lubaks, et ta seisab vastu "kontrollimatule immigratsioonile" ja "eesti keelt mitte rääkivate kõrge kuritegevuspotentsiaaliga piirkondade tekkele"," valgustab Kaljulaid.

Reinsalu ütleb Delfile, et pole Kaljulaidi avaldusega kursis. "Küllap siis nii ütles. Aga küsimus: kes on Isamaa kandidaat? Otsust pole veel langetatud. Mitu huvitavat varianti on laual. Kui aeg küps, küll siis otsuse langetame. Tuleb huvitav ja inspireeriv kampaania."

Kas nende huvitavate variantide seas olete ka teie? "See pole suletud nimekiri jah," märgib Reinsalu napilt.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles ERRile, et tema tellis Reinsalut puudutava küsitluse. "Erakond valmistub kohalikeks valimisteks. Me uurime oma võimalike toetajate seisukohti ja arusaamisi erinevates küsimustes ja erinevate isikute osas," ütles Sibul.

Reinsalu sõnab, et erinevates küsitlustes pole midagi tavatatut. "Käib staabitöö ehk lahinguline ettevalmistus. Meie tugevus on süstemaatilisus ja salarelvaks tippvormi ajastamine suurvõistluste päevaks."

Valimised pole enam mägede taga - valimispäev on 17. oktoobril. Kas hiljaks ei jää vormi ajastamisega? Reinsalu viitab ühele Lennart Meri ütlusele, kus too rääkis presidenditööst kui maratonijooksust, kus tuleb alustada värskelt ja lõpetada värskelt. Reinsalu sõnutsi on nii ka valimistemaratoni puhul. Uue poliitikahooajani on tema hinnangul veel aega.

Millal erakonda linnapeakandidaadi ära valib, kas kuu aja pärast selge? "Otsus tuleb siis, kui aeg on küps. Ma arvan, et lähema tuleviku küsimus."