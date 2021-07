Roheliste esimees Züleyxa Izmailova ütles Delfile, et tema avaldas roheliste Facebooki-sündmuse. "Ei kooskõlastanud sotsidega," tunnistab ta, märkides samal ajal, et ta ei näe põhjust tüliks. "Kui teema on selline, mis on ilmselgelt roheliste teema ja tegemist on avaliku üritusega, siis ei tohiks probleemi olla," ütles Izmailova.