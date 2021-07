Soome piirivalveamet: pea kahe aasta jooksul pole keegi Estonia hauarahu rikkunud

Delfi pöördus neljapäeval Soome piirivalveameti poole, et teada saada, kas ja millised alused on Estonia vraki juures viimase kahe aasta jooksul pikemalt viibinud.

Küsimus tõstatus kolmapäeva õhtul nii Eesti meedias kui sotsiaalmeedias, kui ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas andis videologis teada, et vööriramp, mis kõigi varasemate Estonia juurde sukeldumiste ajal on olnud laeva küljes kinni, on sealt nüüd eemaldunud. Varem pole sukeldujad saanud just rambi kinnise asendi tõttu siseneda ka näiteks autotekile.