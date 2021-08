KOGEMUSLUGU | Alide: võta alati nii palju tegemisi, kui tunned, et jõuad

Lastesõbralik menetlus jõudis minuni selliselt, et meile tuldi sellest rääkima. Kuna ma ise olen ka käinud tunnistust andmas, siis oskasin rääkida, mis tunded mul olid, kui olin seal, ning mis mul sellest meeles on. Hetkel on see minu jaoks väga tähtis, et kannatanud, tunnistajad või kahtlustatavad tunneksid end mugavalt, et neil tekiks sees hea ja soe tunne ning et nad julgeksid kõike rääkida.