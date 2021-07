Pärnumaa lastelaagris puhkes koroonakolle, 29 last on nakatunud

Kahetsusväärselt ei teavitanud laagri korraldajad terviseametit laste haigestumise faktist, mis soodustas nakkuse levikut. Samuti lubati laagrisse teine vahetus hoolimata sellest, et mitmel eelnevas vahetuses osalenud lapsel esinesid haigustunnused. „Terviseameti inspektorite poolt läbi viidud küsitlustest on selgunud, et esimesed lapsed haigestusid juba 30. juunil ja 1. juulil, kuid laagri korraldajad ei osanud lastel COVID-19 nakkust kahtlustada ning seetõttu ei suunatud neid ka isolatsiooni,“ selgitas Juhkam.

Terviseameti hinnangul on koroonaviiruse leviku kiirus Eestis kasvanud ning nakatamiskordaja R ületab juba mitmendat nädalat 1,0 piiri. Selline olukord on muu hulgas tingitud deltatüve osakaalu suurenemisest, mis jõudis möödunud nädalal 80 protsendini. Lapsed põevad haigust üldjuhul kergemini, sageli sümptomiteta ning selle tõttu ei jää nad koju ja ei pruugi pöörduda arsti poole. Kuivõrd lapsed on oma käitumises palju aktiivsemad ja puutuvad omavahel erinevates tegevustes kokku, on nakkuse edasikandmise võimalus nende seas suurem.