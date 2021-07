Olukord ei parane: Venemaal püstitati neljandat päeva järjest uus koroonasurmade rekord

Enim surmajuhtumeid on taaskord Moskvas (105) ning Peterburis (101), vahendab Interfax . Kogu pandeemia jooksul on riigi pealinnas surnud juba 24 173 inimest.

Positiivsema poole pealt teatasid ametnikud samas, et ööpäeva jooksul tervenes Moskvas ka tervelt 8032 koroonahaiget. See on vaid üks inimene vähem senisest rekordist, kui 26. mail teatati pealinnas 8033 COVID-19-st paranenust.