Taliban pakub Afganistani riigivõimudele 7000 vangi vabastamise vastu kolmeks kuuks relvarahu

“See on suur nõue,” kommenteeris kõnelusi Afganistani valitsuse esindaja Nader Nadery.

Veel ei ole selge, kuidas ametlik võim relvarahu pakkumisele reageerib, või kas tegu oli üldse esmakordse sarnase pakkumisega, vahendab France 24.

Talibani kõneisik kinnitas intervjuus AFP-le, et on teadlik vaid tulevast Eid al-Adha pühadega seotud ajutisest relvarahust. Lisaks said Afganistani ja Talibani liidrid neljapäeval kokkuleppele relvarahu osas riigi lääneosas Badghis.

“Afganistani ja Talibani väeosade vaheline relvarahu algas täna hommikul kell 10,” kinnitas kuuldusi Badghisi provintsi haldusametnik Hesamuddin Shams.

Neljapäeval kinnitas Pakistani välisministeerium ametlikult ka seda, et Spin Boldaki piiripunkt on Talibani käes vaatamata sellele, et Afganistani riigivõimude kinnitusel saavutasid nad kolmapäeval pärast Talibani pealetungi linna üle uuesti kontroll.

Afganistani ekspert Muska Dastageeri sõnul võib Talibani relvarahupakkumise taga näha katset koondada oma seniseid jõude ja tagada, et viimaste nädalate jooksul kätte võidetud alad uuesti riigivõimude kätte ei satuks. “Relvarahu korral ei saa Afganistani rahvuslikud julgeolekujõud võtta tagasi viimaste nädalate jooksul kaotatud strateegiliselt olulisi piiripunkte,” kirjutas ta sotsiaalmeedias. “Usun, et relvarahu on pigem Talibanile endale soodne,” lisas Dastageeri.

“Eelmisel aastal vabastas valitsus juba 5000 Talibani võitlejat, kuid nende vabastamine ei toonud rahu. Enamus nendest võitleb nüüd uuesti riigivõimude vastu,” kommenteeris ka Afganistaani reporter Ahmad Jawed AFP-le.