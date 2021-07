VIDEO | Estonia uuringuid juhtiv Rene Arikas: suurem osa vöörirambi vigastusi on selle keskosas

Vigastuste põhjuste kohta rääkis Arikas: "Vigastused on põhjustatud mittekorrapärase välise keha poolt, vigastuste ala vastas on arvatavalt graniidipaljand. Vigastuste vaatluse põhjal geomeetria ühtib graniidipaljandi geomeetriaga."

Allveerobotiga uuriti vöörirampi, mis erinevalt varasemast teadmisest nüüd laeva küljest lahti on tulnud. "Tuvastasime, et vöörirambi parema parda väike tükk on vöörirambi parema parda hinge küljes, samuti tuvastasime allveerobotiga, et rambi parema sisemise nurga tükk on puudu," rääkis Arikas.