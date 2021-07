GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 62 koroonapositiivset

20 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 46,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,3 protsenti. Alates 1. juulist, mil nakatumiste suhtarv langes 28,2-le, on see 14 järgnevast päevast 13-l kerkinud, ühel jäänud eelneva päevaga samaks.