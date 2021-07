Pfizer-BioNTechi vaktsiin annab koroonaviiruse vastu kümme korda suurema kaitse kui Hiina Sinovac

Sinovaci vaktsiiniga saadavate antikehade hulk on uuringu põhjal sarnane või isegi madalam nendest, kes on need saanud haiguse läbipõdemisel.

Tulemused on järjekordne kinnitus sellele, et mRNA tehnoloogial toodetud vaktsiinid nagu Pfizer-BioNTech ja Moderna pakuvad koroonaviiruse ja selle uute tüvede vastu paremat kaitset kui traditsioonilised nõrgestatud või surmatud viiruseosakeste baasil tehtud vaktsiinid.

Traditsiooniliste vaktsiinide tootmise kasuks räägivad aga odavam tootmine ning vähenõudlikumad hoiutingimused, mis on oluliseks nõudmiseks just vaesematele ja vähemarenenud riikidele.

Epidemioloog Ben Cowling, kes on üks teadustöö autoritest, kinnitab aga, et Sinovac on siiski igal juhul parem variant kui sootuks vaktsineerimata jätmine. “Ka tänu sellele vaktsiinile on päästetud juba palju elusid,” lisab ta.